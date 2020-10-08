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ОПЗЖ звернулася до президента через ситуацію у Миколаєві перед виборами

Миколаїв, Четвер 08 жовтня 2020 13:56
ОПЗЖ звернулася до президента через ситуацію у Миколаєві перед виборами
Фото: під час з'їзду партії (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Партія "Слуга народу" намагається будь-якою ціною зняти з виборів "Опозиційну платформу - За життя". У хід йде адміністративний ресурс, саботаж роботи представників партії у виборчих комісіях, тиск на суди, суддів і ЦВК.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті.

На думку політсили, партія влади займається політичним рейдерство в Миколаєві, тим самим, "позбавляючи миколаївців права вибору".

"Опозиційна платформа - За життя" закликає президента втрутитися в ситуацію в Миколаєві і забезпечити демократичний виборчий процес в регіоні.

"Необхідно припинити тиск на суди і ЦВК і забезпечити в Миколаївській області вільні демократичні вибори, не позбавляючи опозицію права брати в них участь. Необхідно не на словах, а на ділі продемонструвати прихильність демократії", - додали в ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" у Миколаєві Артем Ільюк повідомив, що партія "Слуга народу" подала в суд на Миколаївську міську виборчу комісію за реєстрацію списку кандидатів у депутати від ОПЗЖ.

Він упевнений, що такі дії "Слуги народу" - це спланована кампанія по недопуску на вибори їх головного опонента.

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