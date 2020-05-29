В ОПЗЖ назвали экономическую политику власти обманом избирателей

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"Оппозиционная платформа - За життя" требует провести реструктуризацию внешних долгов

Кабинет министров должен публично отчитаться перед парламентом о параметрах нового Меморандума, который украинская власть подписала с Международным валютным фондом, и раскрыть все взятые Украиной обязательства.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Оппозиционной платформы - За життя", передает РБК-Украина.

"Подписание меморандума - это сдача национальных интересов и капитуляция перед экономическим кризисом. "Оппозиционная платформа - За життя" предлагает альтернативный курс", - отметили в политсиле.

В заявлении отмечается, что под видом новых обязательств власть сможет продолжить медреформу Ульяны Супрун, повысить пенсионный возраст, увеличить тарифы, поднимет налоги и т.д.

В ОПЗЖ отмечают, что это совершенно другая программа, с которой Владимир Зеленский шел на выборы.

"Сегодня уже совершенно ясно, что не украинский народ, а МВФ является тем настоящим хозяином, чьи интересы власть готова защищать. Перекладывать всю тяжесть кризиса на плечи людей и угождать иностранным кредиторам - это и есть вся их экономическая политика", - считают в политсиле.

Представители партии подчеркивают, что реализация подобных мер в условиях эпидемии и кризиса приведет к коллапсу национальной экономики, разорению украинских предпринимателей и тотальному обнищанию украинских граждан.

"Мы заявляем о недопустимости внешнего управления страной, ограничения конституционных прав граждан по требованию внешних кредиторов. Требуем остановить торговлю национальным суверенитетом и независимостью украинских судов", - заявили в партии.

В то же время, "Оппозиционная платформа - За життя" требует провести реструктуризацию внешних долгов, обеспечить стимулирование национальной экономики и помощь украинским семьям, завершить процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе и направить деньги на инвестиции в экономику и социальную сферу.

"Сегодня - это единственная программа, которая отвечает национальным интересам и надеждам украинских граждан! Мы будем добиваться, чтобы она была реализована", - резюмировали в политсиле.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда пока не включил вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Этот орган должен принять окончательное решение по программе.

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Автор: Александра Диденко