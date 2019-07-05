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ОПЗЖ нацелена на срыв парламентских выборов, - Мураев

Новости » Политика    05.07.2019 - 12:13
ОПЗЖ нацелена на срыв парламентских выборов, - Мураев
Фото: Евгений Мураев (opposition.com.ua)

Мураев прокомментировал иск с требованием провести повторную жеребьевку

Решение Шестого апелляционного суда обязать ЦИК провести пережеребьевку относительно номеров партий в бюллетенях чревато срывом избирательного процесса. Об этом заявил лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что иск с требованием провести повторную жеребьевку подала "Аграрная партия". На стороне истца в судебном процессе выступила "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Зачем они это делают? Это однозначный срыв выборов", - заявил Мураев в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

По словам Мураева, полиграфкомбинат "Украина" уже напечатал 5 миллионов 200 тысяч бюллетеней, при этом решение суда не останавливает работу предприятия.

"К моменту рассмотрения дела в Верховном суде будет отпечатано порядка 20 миллионов бюллетеней. Нужно учитывать, что у полиграфкомбината нет запасной бумаги. Ее никто не резервирует. Придется заново покупать, при том, что цена закупки 280 миллионов гривен. Это деньги налогоплательщиков, то есть, каждого украинца", - подчеркнул политик.

По словам Мураева, повторная жеребьевка чревата срывом парламентских выборов.

"Срок проведения жеребьевки датируется 26-м числом прошлого месяца. Проводить ее незаконно. Но если ее проведут – это будет означать, что календарный план проведения выборов сорван, а бюллетени не будут напечатаны вовремя. Выборы 21 июля не состоятся. Это приведет к дополнительным расходам, которые в бюджете не предусмотрены", - отметил Мураев.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила, что ЦИК намерен обжаловать решение Шестого апелляционного суда.

"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что эта акция направлена на срыв выборов", - сказала она.

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