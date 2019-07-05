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ОПЗЖ націлена на зрив парламентських виборів, - Мураєв

Новини » Політика    05.07.2019 - 12:13
ОПЗЖ націлена на зрив парламентських виборів, - Мураєв
Фото: Євген Мураєв (opposition.com.ua)

Мураєв прокоментував позов з вимогою провести повторне жеребкування

Рішення Шостого апеляційного суду зобов'язати ЦВК провести повторне жеребкування щодо номерів партій у бюлетенях загрожує зривом виборчого процесу. Про це заявив лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він зазначив, що позов з вимогою провести повторне жеребкування подала "Аграрна партія". На стороні позивача у судовому процесі виступила "Опозиційна платформа – За життя".

"Навіщо вони це роблять? Це однозначний зрив виборів", - заявив Мураєв в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

За словами Мураєва, поліграфкомбінат "Україна" вже надрукував 5 мільйонів 200 тисяч бюлетенів, при цьому рішення суду не зупиняє роботу підприємства.

"До моменту розгляду справи у Верховному суді буде надруковано близько 20 мільйонів бюлетенів. Потрібно враховувати, що у поліграфкомбінату немає запасного паперу. Його ніхто не резервує. Доведеться наново купувати, при тому, що ціна закупівлі 280 мільйонів гривень. Це гроші платників податків, тобто, кожного українця", - підкреслив політик.

За словами Мураєва, повторне жеребкування загрожує зривом парламентських виборів.

"Термін проведення жеребкування датується 26-м числом місяця. Проводити його незаконно. Але якщо його проведуть – це буде означати, що календарний план проведення виборів зірваний, а бюлетені не будуть надруковані вчасно. Вибори 21 липня не відбудуться. Це призведе до додаткових витрат, які у бюджеті не передбачені", - зазначив Мураєв.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що ЦВК має намір оскаржити рішення Шостого апеляційного суду.

"Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти прийнятого рішення, але я вам повідомляю, що ця акція спрямована на зрив виборів", - сказала вона.

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