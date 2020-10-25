В ОПЗЖ в день "тишины" молились в Киево-Печерской лавре за мир и благополучие Украины

24 октября народные депутаты и представители "Оппозиционной платформы - За життя" приняли участие в молебне в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы приходим в храм и молимся за все те святые для всех людей вещи, которые нужны сегодня стране: за мир, добро, развитие. Мы молимся, чтобы люди жили хорошо и счастливо. Чтобы все эти болезни ушли из Украины. Чтобы именно в День тишины подумать о будущем, прислушаться к своему сердцу”, - заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

За благосостояние и счастливое будущее для людей были слова молитвы кандидата в мэры Киева Александра Попова.

"Сегодня особый день. Завтра предстоит экзамен для всей страны. И всем нам важно сдать его на отлично", - сказал он.

В свою очередь, настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павел благословил всех прихожан на мир и добро, на мудрые решения в ответственный и важный для Украины время.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.