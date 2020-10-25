ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ОПЗЖ в день "тишины" молились в Киево-Печерской лавре за мир и благополучие Украины

Киев, Воскресенье 25 октября 2020 08:56
В ОПЗЖ в день "тишины" молились в Киево-Печерской лавре за мир и благополучие Украины
Фото: во время молитвы в Лавре (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Украина

24 октября народные депутаты и представители "Оппозиционной платформы - За життя" приняли участие в молебне в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы приходим в храм и молимся за все те святые для всех людей вещи, которые нужны сегодня стране: за мир, добро, развитие. Мы молимся, чтобы люди жили хорошо и счастливо. Чтобы все эти болезни ушли из Украины. Чтобы именно в День тишины подумать о будущем, прислушаться к своему сердцу”, - заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

В ОПЗЖ в день &quot;тишины&quot; молились в Киево-Печерской лавре за мир и благополучие Украины

За благосостояние и счастливое будущее для людей были слова молитвы кандидата в мэры Киева Александра Попова.

"Сегодня особый день. Завтра предстоит экзамен для всей страны. И всем нам важно сдать его на отлично", - сказал он.

В свою очередь, настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павел благословил всех прихожан на мир и добро, на мудрые решения в ответственный и важный для Украины время.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика КиеввіборімолитваОппозиционная платформа За життя

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь