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В ОПЗЖ у день "тиші" молились у Києво-Печерській лаврі за мир і благополуччя України

Київ, Неділя 25 жовтня 2020 08:56
В ОПЗЖ у день "тиші" молились у Києво-Печерській лаврі за мир і благополуччя України
Фото: під час молитви у Лаврі (zagittya.com.ua)
Автор: РБК-Україна

24 жовтня народні депутати та представники "Опозиційної платформи - За життя" взяли участь у молебні у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

"Ми приходимо в храм і молимося за всі ті святі для всіх людей речі, які потрібні сьогодні країні: за мир, добро, розвиток. Ми молимося, щоб люди жили добре і щасливо. Щоб всі ці хвороби пішли з України. Щоб саме в День тиші подумати про майбутнє, прислухатися до свого серця”, - заявив співголова партії Юрій Бойко.

В ОПЗЖ у день &quot;тиші&quot; молились у Києво-Печерській лаврі за мир і благополуччя України

За добробут та щасливе майбутнє для людей були слова молитви кандидата в мери Києва Олександра Попова.

"Сьогодні особливий день. Завтра чекає іспит для всієї країни. І всім нам важливо здати його на відмінно", - сказав він.

Своєю чергою, настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло благословив усіх прихожан на мир і добро, на мудрі рішення у відповідальний і важливий для України час.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

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