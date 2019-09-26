ОПЗЖ: "112 Украина" лишили лицензии "по приказу" Зеленского

Иллюстративное фото (112.ua)

В ОПЗЖ прокомментировали ситуацию вокруг телеканала

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить телеканал "112 Украина" лицензии на цифровое вещание "рейдерским захватом", который инициировала уже новая украинская власть. Об этом говорится в заявлении политсилы.

"Услужливые марионетки из Нацсовета выполнили приказ власти расправиться с независимым телевизионным каналом. Своим решением Нацсовет узаконил рейдерский захват телеканала – тот самый захват, который, как сообщали эксперты и журналисты, готовился в Офисе президента", - говорится в сообщении.

Как утверждают в ОПЗЖ, члены Нацрады, срок полномочий трех из восьми членов уже истек, сегодня выполняют "заказ" Владимира Зеленского и Андрея Богдана.

В партии обвинили Зеленского в угрозах в адрес телеканалов, собственником которых является народный депутат от ОПЗЖ, а также заявили, что непосредственным "куратором рейдерского захвата" телеканала "112 Украина" якобы является руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан.

"Заявления Офиса президента о том, что они надеются, что "новый состав Нацсовета поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке", – лучшее признание того, что у Зеленского понимают и нелегитимность нынешнего состава совета, и заказной характер политической расправы", – считают в партии.

Кроме того, как говорится в заявлении, ряд депутатов Европарламента также открыто говорили о влиянии Офиса президента на судей, рассматривавших дело телеканала "112 Украина".

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" уверены, что решение Нацрады продиктовано стремлением "услужить новой власти" и страхом лишиться должностей.

"Поэтому члены Нацсовета вынесли свое решение безропотно, единогласно и без рассмотрения альтернативных проектов", – отмечает пресс-служба партии, напоминая, что решение о лишении телеканала "112 Украина" лицензии на вещание выносилось Нацсоветом, когда срок полномочий трех из восьми его членов уже истек.

"Президент и его команда, которая боится слышать правду, которая уничтожает свободные СМИ, формируя под себя комфортное медиапространство, и которой не нужны журналисты, неизбежно повторит судьбу своих "папередников", – уверены в партии.

ОПЗЖ обратилась к посольствам демократических стран, представительствам международных организаций и их наблюдательных миссий, международным правозащитным и профессиональным организациям, чтобы они дали политическую оценку действиям украинской власти. А также попросила представителей журналистского сообщества и всех, кто стремится сохранить свободу слова в Украине, подключаться к этой политической борьбе.

"Объединив усилия демократических политических сил, гражданского общества, журналистов и граждан, мы отстоим украинскую демократию. Украине не нужны еще пять лет бесправия, беззакония и репрессий. Боремся вместе за свободу слова в Украине! Вместе победим!", – призвали в ОПЗЖ,