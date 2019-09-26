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ОПЗЖ: "112 Україна" позбавили ліцензії "за наказом" Зеленського

Новини » Політика    26.09.2019 - 20:10
ОПЗЖ: "112 Україна" позбавили ліцензії "за наказом" Зеленського
Ілюстративне фото (112.ua)

У ОПЗЖ прокоментували ситуацію навколо телеканалу

"Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) назвала рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення позбавити телеканал "112 Україна" ліцензії на цифрове мовлення "рейдерським захопленням", який ініціювала вже нова українська влада. Про це йдеться в заяві політсили.

"Послужливі маріонетки з Нацради виконали наказ влади розправитися з незалежним телевізійним каналом. Своїм рішенням Нацрада узаконила рейдерське захоплення телеканалу – той самий захват, який, як повідомляли експерти і журналісти, готувався в Офісі президента", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують в ОПЗЖ, члени Нацради, термін повноважень трьох з восьми членів вже закінчився, сьогодні виконують "замовлення" Володимира Зеленського та Андрія Богдана.

У партії звинуватили Зеленського в погрозах на адресу телеканалів, власником яких є народний депутат від ОПЗЖ, а також заявили, що безпосереднім "куратором рейдерського захоплення" телеканалу "112 Україна" нібито є керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан.

"Заяви Офісу президента про те, що вони сподіваються, що "новий склад Нацради допоможе врегулювати ситуацію на телевізійному ринку", – найкраще визнання того, що у Зеленського розуміють і нелегітимність нинішнього складу ради, і замовний характер політичної розправи", – вважають у партії.

Крім того, як йдеться в заяві, ряд депутатів Європарламенту також відкрито говорили про вплив Офісу президента на суддів, які розглядали справу телеканалу "112 Україна".

В "Опозиційній платформі – За життя" впевнені, що рішення Нацради продиктовано прагненням "прислужитися новій владі" і страхом позбутися посад.

"Тому члени Нацради винесли своє рішення покірно, одностайно й без розгляду альтернативних проектів", – зазначає прес-служба партії, нагадуючи, що рішення про позбавлення телеканалу "112 Україна" ліцензії на мовлення виносилося Нацрадою, коли термін повноважень трьох з восьми її членів вже закінчився.

"Президент і його команда, яка боїться чути правду, яка знищує вільні ЗМІ, формуючи під себе комфортний медіапростір, і якій не потрібні журналісти, неминуче повторить долю своїх "папєрєдніков", – упевнені в партії.

ОПЗЖ звернулася до посольств демократичних країн, представництв міжнародних організацій та їх наглядових місій, міжнародних правозахисних і професійних організацій, щоб вони дали політичну оцінку діям української влади. А також попросила представників журналістської спільноти та всіх, хто прагне зберегти свободу слова в Україні, підключатися до цієї політичної боротьби.

"Об'єднавши зусилля демократичних політичних сил, громадянського суспільства, журналістів і громадян, ми відстоїмо українську демократію. Україні не потрібні ще п'ять років безправ'я, беззаконня і репресій. Боремося разом за свободу слова в Україні! Разом переможемо!", – закликали в ОПЗЖ,

ОПЗЖ звинувачує владу в "розправі" над незалежними ЗМІ Доля меншості: хто буде в опозиції до "Слуги народу" у Верховній раді
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