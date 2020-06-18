ОПЗ сэкономил 23 млн грн благодаря росту конкуренции на торгах

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

Одесский припортовый сэкономил 5,4 млн грн за первую половину июня

ПАО "Одесский припортовый завод" сэкономило 5,4 млн грн за первую половину июня благодаря повышению конкуренции на тендерах и повышению прозрачности торгов. С учетом экономии 17,5 млн грн в прошлом месяце, суммарный объем сохраненных средств составляет уже около 23 млн грн.

Об этом сообщил и.о. главы правления и директора ОПЗ Николай Синица.

"Создание конкурентной среды и прозрачной тендерной процедуры в системе закупок сохранило тенденцию увеличения количества участников торгов: в июне 2020 году этот показатель составил 3,51 против 2,9 в мае. Благодаря этому за первую половину июня удалось сэкономить 5,4 млн грн", - заявил Синица.

Напомним, ранее в ОПЗ сообщали об эффекте повышения эффективности закупок за май, тогда объем экономии составил 17,5 млн грн. Благодаря изменениям в сфере закупок в мае 2020 экономия средств составила 17,5 млн грн.

Повысить финансовые показатели удалось и благодаря возобновлению сотрудничества с украинскими предприятиями в части приема аммиака железнодорожным транспортом, его хранения и экспорта.

В июне таким образом было получено и отгружено 20 тыс. тонн аммиака, что принесло ОПЗ 10,5 млн грн дополнительного дохода.

Свыше 13 млн грн в апреле-мае также принесло повышение тарифов на производство химикатов на предприятии по действующему давальческому контракту с "Агро Газ Трейдинг". ОПЗ и АГТ сотрудничают уже более 10 месяцев, действующий контракт был продлен до проведения нового конкурса по отбору давальца.

Одесский припортовый завод - передовое предприятие химической промышленности Украины. За 10 месяцев на ОПЗ было произведено 670 тыс. тонн карбамида и 62 тыс. тонн аммиака.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина