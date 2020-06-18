ОПЗ заощадив 23 млн грн завдяки зростанню конкуренції на торгах

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

Одеський припортовий заощадив 5,4 млн грн за першу половину червня

ПАТ "Одеський припортовий завод" заощадило 5,4 млн грн за першу половину червня завдяки підвищенню конкуренції на тендерах і підвищенню прозорості торгів. З урахуванням економії 17,5 млн грн у минулому місяці, сумарний обсяг збережених коштів становить вже близько 23 млн грн.

Про це повідомив в.о. голови правління і директора ОПЗ Микола Синиця.

"Створення конкурентного середовища та прозорої тендерної процедури в системі закупівель зберегло тенденцію збільшення кількості учасників торгів: у червні 2020 році цей показник склав 3,51 проти 2,9 в травні. Завдяки цьому за першу половину червня вдалося заощадити 5,4 млн грн", - заявив Синиця.

Нагадаємо, раніше в ОПЗ повідомляли про ефект підвищення ефективності закупівель за травень, тоді обсяг економії склав 17,5 млн грн. Завдяки змінам у сфері закупівель у травні 2020 економія коштів склала 17,5 млн грн.

Підвищити фінансові показники вдалося і завдяки відновленню співпраці з українськими підприємствами в частині прийому аміаку залізничним транспортом, його зберігання та експорту.

У червні таким чином було отримано і відвантажено 20 тис. тонн аміаку, що принесло ОПЗ 10,5 млн грн додаткового доходу.

Понад 13 млн грн у квітні-травні також принесло підвищення тарифів на виробництво хімікатів на підприємстві за чинним давальницьким контрактом з "Агро Газ Трейдинг". ОПЗ і АГТ співпрацюють вже понад 10 місяців, діючий контракт був продовжений до проведення нового конкурсу з відбору давальца.

Одеський припортовий завод - передове підприємство хімічної промисловості України. За 10 місяців на ОПЗ було вироблено 670 тис. тонн карбаміду і 62 тис. тонн аміаку.

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Автор: РБК-Україна