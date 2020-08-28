ОПЗ продлил контракт на поставку газа с действующим давальцем еще на четыре месяца 

Одесский припортовый завод во избежание остановки производственного процесса с 1 сентября 2020 года вынуждено продлил контракт на переработку природного газа с действующим поставщиком давальческого сырья сроком на четыре календарных месяца.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ.

“Определение нового поставщика давальческого сырья оказалось невозможным в связи с блокировкой соответствующего конкурса, проводимого АТ “ОПЗ”. В соответствии с действующими правовыми нормами решение о продлении контракта с нынешним давальцем является безальтернативным для обеспечения стабильной работы завода. Утвержденный Наблюдательным советом АТ “ОПЗ” порядок отбора компании-давальца предполагает, что завод не имеет права проводить отбор нового давальца вне процедуры конкурса.

Отметим, что достижение целей, которые ныне стоят перед АТ “ОПЗ” в виде улучшения финансовых и социальных показателей, модернизации предприятия и подготовки его к прозрачной приватизации лежит в плоскости обеспечения бесперебойного производственного процесса, что является безусловным приоритетом для руководства завода.

"Принимая решение о пролонгации договора с действующим поставщиком сырья, АТ "ОПЗ" опирался на три ключевых аспекта - интересы предприятия и государства, юридические ограничения работы завода и социальные обязательства перед трудовым коллективом”, - сказано в сообщении ОПЗ.

По словам, и.о. директора ОПЗ Николая Синицы, решение о продлении контракта с действующим давальцем было единственно правильным, учитывая, что восстановление производства является крайне трудоемким и дорогостоящим процессом.

Напомним, ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.