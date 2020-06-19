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ОПЗ приєднався до вимог хімічної галузі з імпорту добрив

Новини » Промисловість     19.06.2020 - 16:44
ОПЗ приєднався до вимог хімічної галузі з імпорту добрив
Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)

На ОПЗ вважають, що одна із сторін у цьому процесі не налаштована на діалог

Одеський припортовий завод приєднався до вимог інших хімічних підприємств України й просить керівництво Одеської області ініціювати питання про захист вітчизняних підприємств перед Кабінетом міністрів України.

Про це йдеться в листі керівництва та голови профспілкової організації ОПЗ до голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, текст якого цитують "Українські новини".

ОПЗ підкреслює, що головний фактор, що дестабілізує роботу галузі - це зростаючий обсяг імпорту мінеральних добрив в Україну.

На підприємстві додають, що вітчизняний хімпром був готовий до компромісу з представниками аграрних асоціацій щодо вироблення захисних заходів за підсумками проведеного антидемпінгового розслідування Мінекономіки.

"На консультаціях в Мінекономрозвитку, які пройшли в кінці травня, нам, як представникам хімпрому, було запропоновано спільно з чиновниками і кінцевими споживачами нашої продукції виробити загальні підходи і рішення. Іншими словами - знайти компроміс. Ми не відмовилися від такого підходу, і взяли активну участь у всіх консультаціях, розуміючи, що ідею діалогу і компромісу в цьому питанні також поділяє і президент України", - йдеться в листі.

На ОПЗ вважають, що одна зі сторін у цьому процесі не налаштована на діалог.

"Констатуємо, що на сьогодні питання торговельних обмежень, квот і захисних ринкових заходів перейшло у політичну площину, де одна зі сторін явно не націлена шукати компроміс. Лобісти імпорту заблокували введення квот, а також переконали керівництво країни, що це рішення зашкодить інтересам вітчизняного АПК (що є брехнею та маніпуляцією)", - наголошується в документі.

ОПЗ розцінює можливу відмову від введення розумних обмежень на імпорт міндобрив як відмову від підтримки всієї хімічної промисловості України.

Підприємство підкреслює, що тільки на ОПЗ працює понад 2900 осіб і десятки тисяч зайняті на інших виробників міндобрив. Питання обмежень – ключовий для збереження робочих місць та успішної роботи підприємств.

"Рішення про відкритий навстіж ринок для іноземних виробників вже восени цього року відіб'ється на показниках роботи нашого підприємства. Ми будемо змушені оголосити про скорочення обсягів виробництва, а також звільнення значної кількості працівників", - заявило керівництво і профспілка ОПЗ.

У листі також зазначається, що відсутність квот – це надання преференцій на українському ринку іноземним виробникам.

"Ми не просимо дотацій. Ми не просимо преференцій. Ми просимо адекватні заходи для захисту інтересів вітчизняних виробників, які є в руках уряду. Просимо вас донести до перших осіб держави позицію нашого підприємства. Наш трудовий колектив бачить в вас союзника, і просить вашого сприяння", - резюмується в листі ОПЗ до голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, раніше хімпідприємства Дніпропетровської області попросили губернатора про захист робочих місць.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОПЗхімічна галузь
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