ОПЗ підозрюють у перевищені повноважень під час передачі в аренду 2,4 гектара порту "Боріваж"

Через цю ділянку проходить велика залізнична гілка, через яку подаються вагони до зернового терміналу "Боріваж".

У 2009 році ОПЗ, не будучи власником цієї землі, а лише користувачем, передав 2,4 гектара державної землі в користування приватному ТОВ "Боріваж" на підставі договору сервітуту.

На цих землях "Боріваж" несподівано побудував власну залізничну колію, вагову та всю необхідну транспортну інфраструктуру для обслуговування своїх операцій. Відтоді, з 2009 року, ОПЗ при укладанні договорів з "Укрзалізницею" на подачу вагонів вказує, що вагони також подаються на гілку порту "Боріваж".

Відповідно до ч. 2 ст. 100 Земельного кодексу України (в редакції на момент укладення договору сервітуту 17 квітня 2009 року), земельний сервітут може бути встановлений лише між власником земельної ділянки та особою, яка вимагає його встановлення. У випадку з ОПЗ, підприємство не мало права передавати державну землю "Боріважу", оскільки це право належить державі. Така позиція неодноразово підтверджувалася рішеннями Верховного суду.

Крім того, за 2,4 гектара землі ТОВ "Боріваж" сплачує на користь ОПЗ лише 37-46 тисяч гривень на місяць. При цьому сам порт приносить його власникам понад 1 млрд гривень чистого прибутку щорічно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАБУ завершило розслідування у справі про корупцію на Одеському припортовому заводі (ОПЗ), підозрюваним у якій є екс-народний депутат Олександр Грановський. Махінації з продажу мінеральних добрив завдали збитків на понад 94 млн грн.