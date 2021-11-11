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Опять три. "Желтую" зону карантина расширили: в какой области улучшилась ситуация

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине расширилась "желтая" зона карантина. Сейчас в нее входят три области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Желтая" зона

В этой зоне снова три области:

  1. Закарпатская,
  2. Кировоградская,
  3. Тернопольская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 5 регионов:

  1. Винницкая,
  2. Полтавская,
  3. Харьковская,
  4. Черкасская,
  5. Черновицкая.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 17 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская.

С завтрашнего дня в эту зону переходит Черкасская область.

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КарантинЗакарпатская область