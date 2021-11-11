Опять три. "Желтую" зону карантина расширили: в какой области улучшилась ситуация
В Украине расширилась "желтая" зона карантина. Сейчас в нее входят три области.
"Желтая" зона
В этой зоне снова три области:
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Закарпатская,
- Кировоградская,
- Тернопольская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 5 регионов:
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 17 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская.
С завтрашнего дня в эту зону переходит Черкасская область.