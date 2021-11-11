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Знову три. "Жовту" зону карантину розширили: в якій області покращилась ситуація

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розширилась "жовта" зона карантину. Зараз у неї входять три області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Жовта" зона

У цій зоні знову три області:

  1. Закарпатська,
  2. Кіровоградська,
  3. Тернопільська.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 5 регіонів:

  1. Вінницька,
  2. Полтавська,
  3. Харківська,
  4. Черкаська,
  5. Чернівецька.

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська.

З завтрішнього дня у цю зону переходить Черкаська область.

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КарантинЗакарпатська область