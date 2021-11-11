Знову три. "Жовту" зону карантину розширили: в якій області покращилась ситуація
В Україні розширилась "жовта" зона карантину. Зараз у неї входять три області.
"Жовта" зона
У цій зоні знову три області:
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Закарпатська,
- Кіровоградська,
- Тернопільська.
"Помаранчева" зона
У цій зоні 5 регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 17 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська.
З завтрішнього дня у цю зону переходить Черкаська область.