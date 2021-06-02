Опубликованы записи разговоров во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году

Украинские пограничники обнародовали записи телефонных разговоров во время обороны Луганского пограничного отряда в 2014 году. Первые выстрелы в сторону управления отряда прозвучали в 4:00 утра 2 июня 2014 года.

Как сообщили в ГПСУ, 170 пограничников фактически попали в осаду, а почти три сотни террористов атаковали отряд. Они вели прицельный огонь со дворов, крыш и даже квартир многоэтажек квартала "Мирный".

В результате атаки восемь охранников границы получили ранения. Во время кратковременного прекращения огня тяжелораненых удалось вывезти.

При этом, судя по записям, в определенный момент к воротам отряда пришли родители пограничников с просьбой сдаться - шестеро деморализованных контрактников оставили свои позиции. Чтобы поднять боевой дух, командование включало для бойцов гимн Украины.

По состоянию на 3 июня пограничники продолжали держаться в осаде, в 15:00 наблюдалось временное перемирие. 4 июня пресс-служба Пограничной службы Украины сообщила о выходе пограничников Луганского отряда из места постоянной дислокации.