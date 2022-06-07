Опубликованы спутниковые снимки разрушений в Северодонецке, Рубежном и Славянске

Компания Maxar Technologies опубликовала несколько спутниковых снимков, датируемых 6 июня, на которых видны серьезные разрушения Славянска, Рубежного и Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схеми" .

На первых двух спутниковых снимках показаны поврежденные здания в Северодонецке. Больше всего разрушений здания понесли от обстрелов ствольной артиллерией, а также РСЗО.

Также на фотографиях запечатлены жилые кварталы в Рубежном до массированных обстрелов, и спустя несколько дней после боев за город.

Также на спутниковых снимках можно заметить окопавшуюся в полях российскую артиллерию, которая ориентирована на Северодонецк, а также следы массированных обстрелов возле села Довгенькое Харьковской области.