Опубликованы спутниковые снимки разрушений в Северодонецке, Рубежном и Славянске
Компания Maxar Technologies опубликовала несколько спутниковых снимков, датируемых 6 июня, на которых видны серьезные разрушения Славянска, Рубежного и Северодонецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схеми".
На первых двух спутниковых снимках показаны поврежденные здания в Северодонецке. Больше всего разрушений здания понесли от обстрелов ствольной артиллерией, а также РСЗО.
Также на фотографиях запечатлены жилые кварталы в Рубежном до массированных обстрелов, и спустя несколько дней после боев за город.
Также на спутниковых снимках можно заметить окопавшуюся в полях российскую артиллерию, которая ориентирована на Северодонецк, а также следы массированных обстрелов возле села Довгенькое Харьковской области.
Напомним, оккупанты выбрали три направления, на которые бросили больше сил, чтобы захватить Донбасс. На этой неделе постараются дойти до Славянска.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.