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Опубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янську

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 23:41
Опубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янську Зруйновані квартали Рубіжного (Фото: t.me/cxemu)
Автор: Константин Широкун

Компанія Maxar Technologies опублікувала кілька супутникових знімків, що датуються 6 червня, на яких видно серйозні руйнування Слов'янська, Рубіжного і Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

На перших двох супутникових знімках Показані пошкоджені будівлі в Сєвєродонецьку. Найбільше руйнувань будівлі зазнали від обстрілів ствольною артилерією, а також РСЗВ.

Опубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янськуОпубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янськуТакож на фотографіях зображені житлові квартали в Рубіжному до масованих обстрілів, і через кілька днів після боїв за місто.

Опубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янськуОпубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янськуТакож на супутникових знімках можна помітити окопалася в полях російську артилерію, яка орієнтована на Сєвєродонецьк, а також сліди масованих обстрілів біля села Довгеньке Харківської області.

Опубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янськуОпубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янську

Нагадаємо, окупанти обрали три напрямки, на які кинули більше сил, щоб захопити Донбас. На цьому тижні постараються дійти до Слов'янська.

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