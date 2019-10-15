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Названы даты пробного ВНО-2020

Новости » Общество    15.10.2019 - 15:01
Названы даты пробного ВНО-2020
Иллюстративное фото (УНИАН)

Регистрация начнется в январе

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет с 21 по 28 марта 2020 года, а регистрация продлится с 3 по 24 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как отмечается, зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет на региональных сайтах УЦОКО.

"Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языках (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в день пробного ВНО каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета.

Кроме того, результат тестирования для людей, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе - 27 марта, по другим предметам - 3 апреля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля. Также стали известны даты оценивания по 11 предметам.

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