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Опубликованы подробности переписки Павелко, которая стала частью уголовного дела 

Вторник 07 июля 2020 обновлено 18:11
Опубликованы подробности переписки Павелко, которая стала частью уголовного дела 
Фото: Андрей Павелко (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Доступ к материалам был получен в результате следственных действий

В рамках одного из уголовных производств в отношении деятельности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко получен доступ к электронной переписке руководства УАФ и ее коммерческих структур. Доступ к материалам был получен в результате следственных действий.

Об этом сообщил спортивный журналист Константин Андриюк в блоге на "Гордоне".

"В моем распоряжении оказались материалы той самой знаменитой электронной переписки Украинской ассоциации футбола (УАФ). И как удалось узнать, это не просто тексты и скрины. Доступ к материалам этой переписки был получен в результате следственных действий, и они стали частью уголовного дела", - пишет журналист.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада создала временную следственную комиссию по расследованию нарушения законодательства президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017–2018 годах.

По данным заместителя председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Григория Мамки, по фактам коррупционных преступлений Павелко открыто семь уголовных производств.

Также по его словам, в скандальной переписке первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, а также Андрея Бондаренко, которому уже сообщено о подозрении, обсуждалась схема присвоения бюджетных средств путем безосновательного завышения стоимости футбольных площадок.

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