Опубліковані подробиці листування Павелка, яка стала частиною кримінальної справи

Фото: Андрій Павелко (з відкритих джерел)

Доступ до матеріалів було отримано в результаті слідчих дій

В рамках одного з кримінальних проваджень щодо діяльності президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка отримано доступ до електронного листування керівництва УАФ та її комерційних структур. Доступ до матеріалів було отримано в результаті слідчих дій.

Про це повідомив спортивний журналіст Костянтин Андріюк в блозі на "Гордоні".

"У моєму розпорядженні виявилися матеріали того самого знаменитого електронного листування Української асоціації футболу (УАФ). І як вдалося дізнатися, це не просто тексти і скріни. Доступ до матеріалів цієї листування було отримано в результаті слідчих дій, і вони стали частиною кримінальної справи", - пише журналіст.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування порушення законодавства президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком при реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" в 2017-2018 роках

За даними заступника голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Григорія Мамки, за фактами корупційних злочинів Павелко відкрито сім кримінальних проваджень.

Також за його словами, у скандальному листуванні першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, а також Андрія Бондаренка, якому вже повідомлено про підозру, обговорювалася схема привласнення бюджетних коштів шляхом безпідставного завищення вартості футбольних майданчиків.