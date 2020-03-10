Опубликованы новые доказательства участия россиян в аннексии Крыма

Волонтерское сообщество InformNapalm обнародовало доказательства участия крейсера "Москва" Черноморского флота Российской Федерации в аннексии украинского Крыма. Расследование волонтеров опубликовано на их сайте.

Расследование основано на публикациях в социальной сети "ВКонтакте", которая заблокирована в Украине. В частности, в соцсети есть группа ракетного крейсера "Москва", в которой моряки и родственники обмениваются информацией о службе на корабле.

В группе размещено сообщение Эльмиры Ахметвалиевои с призывом проголосовать за своего брата-футболиста, который служил на крейсере. Сообщение было проиллюстрировано фото мужчины с медалью за оккупацию Крыма.

По данным расследователей, крейсер "Москва" на момент аннексии Крыма входил в состав 11-й бригады противолодочных кораблей, на базе которой в декабре 2014 года восстановили 30-ю дивизию надводных кораблей Черноморского флота России.

Было найдено три страницы ее брата Эльмира Ахметвалиева, на сайте спортивной социальной сети goalstream.org выявили более подробную информацию об этом спортсмене и военнослужащем из Татарстана.

Другой фигурант расследования - Дмитрий Борисенко, также награжденный медалью за оккупацию Крыма. В своем профиле он не указал номер воинской части и название корабля, на котором служил. Однако опубликовал фото с картой, на которой указаны фамилии двух командиров боевых частей крейсера "Москва" - Алексея Тараненко и Станислава Курбанова. В альбоме Борисенко есть фото, сделанное на крейсере "Москва".

Фото: доказательства участия российских моряков в аннексии Крыма (informnapalm.org)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по иску Киева о дискриминации крымских татар и украинцев на полуострове.