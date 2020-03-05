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МИД отреагировал на организацию конференции по Крыму в Норвегии

Новости » Политика     05.03.2020 - 14:48
МИД отреагировал на организацию конференции по Крыму в Норвегии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Конференция должна состояться в конце марта в Осло

Украина считает провокацией инициативу по проведению в Норвегии конференции по Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В МИД считают, что инициатива конференции в Осло, проведение которой планируется в конце марта, является очередной попыткой России создать видимость законности аннексии Крыма.

"Рассматриваем инициативу о проведении в конце марта в Осло так называемой конференции по Крыму как очередную попытку российской пропагандистской и дезинформационной машины придать видимость легитимности своим незаконным и осужденным всем миром попыткам аннексировать АР Крым", - заявили в ведомстве.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что организация конференции рассматривается как провокация.

"Уже не впервые Москва прибегает к услугам своих апологетов, точка зрения которых астрономически далека от официальной и является маргинальной в мировом, европейском и, в данном случае, норвежском контексте. Таким образом, рассматриваем провокацию в отношении так называемой конференции как попытку выдать желаемое за действительное", - подчеркнули в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины осудило поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым. В ведомстве предупредили о неизбежной правовой ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

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