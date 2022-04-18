Опубликованы фото крейсера "Москва" после взрыва боезапаса

В интернете опубликованы фотографии подбитого ракетного крейсера "Москва" из состава Черноморского флота РФ. Предположительно снимки сделаны с турецкого судна, которое спасло часть экипажа флагмана российского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINTtechnical.

Судя по опубликованным фото, к моменту прибытия турецкого судна поврежденный крейсер имел значительный крен на левый борт. Также зафиксировано обширное задымление в разных местах корабля. При этом система пожаротушения продолжала свою работу.

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником. Позже глава Одесской военной администрации заявил, что крейсер "Москва" догорает в Черном море.

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