Опубликовано видео вероятного запуска ракеты, сбившей самолет МАУ в Иране

В Интернете появилась новая видеозапись, на которой виден вероятный запуск ракеты, которая сбила самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" вскоре после взлета из аэропорта Тегерана в Иране. Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал журналист-расследователь издания The New York Times Кристиан Триберт.

Кроме того, это же видео опубликовано на странице в Twitter издания Iran News Wire.

"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету", - отмечает журналист-расследователь.

По его словам, дата на видеозаписи соответствует произошедшему событию. Однако Триберт подчеркивает, что время на видеозаписи не соответствует произошедшему событию, возможно, из-за настроек.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.

Как писало РБК-Украина, Иран в субботу официально признал сбивание украинского самолета. Подчеркивалось, что сбитие произошло по причине "человеческой ошибки".

Добавим, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе украинского самолета близ Тегерана, сбитого иранскими 8 января.