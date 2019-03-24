Опубликовано видео с борта круизного лайнера в Норвегии

Пассажиры опубликовали видео с борта
Пассажиры опубликовали видео с борта круизного лайнера Vikings Sky в Норвегии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Так, писательница Алексус Шеппард, которая как пассажир находится на лайнере, на своей странице в Twitter также опубликовала видео с борта.
Напомним, ранее сообщалось, что более тысячи пассажиров, которые находились на борту круизного лайнера Viking Sky компании Viking Ocean, который потерпел крушение вблизи западного побережья Норвегии, были эвакуированы.
РБК-Украина писало, что 23 марта вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера компании Viking Ocean, на борту которого находились 1300 пассажиров. Для эвакуации пассажиров были направлены вертолеты и спасательные суда.
Ранее также сообщалось, что в Ираке в результате крушения парома на реке Тигр вблизи Мосула погибли по меньшей мере 100 человек. Причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. На борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров.