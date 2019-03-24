Опубликовано видео с борта круизного лайнера в Норвегии

Пассажиры опубликовали видео с борта круизного лайнера Vikings Sky в Норвегии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, писательница Алексус Шеппард, которая как пассажир находится на лайнере, на своей странице в Twitter также опубликовала видео с борта.

Судя по опубликованным данным, лайнер наклонен вбок, и из-за сильной качки частично рушится потолок.

Напомним, ранее сообщалось, что более тысячи пассажиров, которые находились на борту круизного лайнера Viking Sky компании Viking Ocean, который потерпел крушение вблизи западного побережья Норвегии, были эвакуированы.

РБК-Украина писало, что 23 марта вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера компании Viking Ocean, на борту которого находились 1300 пассажиров. Для эвакуации пассажиров были направлены вертолеты и спасательные суда.

Ранее также сообщалось, что в Ираке в результате крушения парома на реке Тигр вблизи Мосула погибли по меньшей мере 100 человек. Причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. На борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров.