Опубликовано решение о новом ослаблении карантина

Кабинет министров Украины опубликовал решение о новом ослаблении карантина с 5 июня. Документ среди прочего разрешает возобновить внутренние перелеты и отменяет обязательную самоизоляцию украинцев старше 60 лет.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, разрешаются перевозки в легковых авто до пяти человек с водителем включительно (без учета детей до 14 лет). Ограничения не распространяются на членов одной семьи.

Также урегулирован вопрос ужесточения карантина в регионах, которые не отвечают критериям ослабления. В частности, если регион не соответствует им в течение трех дней подряд, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна срочно собраться и на свое усмотрение отменить смягчение противоэпидемических мер.

Разрешаются богослужения в храмах при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между прихожанами и не более одного человека на 5 кв. метров.

Кроме того, с 5 июня разрешается:

внутренние перелеты;

работа ресторанов (с соблюдением ограничений по дистанции между местами для посетителей)

украинцам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

Фото: постановление об ослаблении карантина с 5 июня

Напомним, ранее РБК-Украина подробнее останавливалось на условиях, при которых смогут открыться кафе и рестораны.

Ослабление карантина в Украине происходит на фоне роста показателей смертности от коронавируса: на сегодня такой показатель равен 3%, хотя еще месяц назад составлял 2,5%.