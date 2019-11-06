Опубликовано письмо, где Трамп приглашает Зеленского в Вашингтон

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

В письме говорится, что приглашение является признаком приверженности США "молодой демократии" в Украине

Опубликовано письмо от 29 мая, где президент США Дональд Трамп поздравляет своего коллегу Владимира Зеленского с победой на выборах, а также обещает "непоколебимую" поддержку Украине и приглашает его в Вашингтон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

В письме говорится, что приглашение Зеленского в Белый дом является признаком "приверженности" США молодой демократии.

"США и Украина являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, которая интегрирована в евроатлантическое сообщество. Наше партнерство основано на идее, что свободные граждане должны иметь возможность осуществлять свои демократические права, выбирать свою собственную судьбу и жить в мире.. Успех Украины является примером победы демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", - говорится в письме.

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, но точную дату не назвал.

"Я бы хотел пригласить вас встретиться со мной в Белом доме в Вашингтоне как только мы найдем подходящее время", - говорится в письме.

Напомним, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Также РБК-Украина писало, что Трамп жаловался спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру на вмешательство Украины в выборы президента Америки в 2016 году, на которых он победил. По словам Волкера, после того, как он посоветовал Трампу встретиться с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, американский лидер пожаловался, что украинцы "пытались добраться до него".