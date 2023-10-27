Опубліковано підсумки саміту Ради ЄС: що говорять лідери про Україну

Європейський союз продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно.

Про це йдеться у підсумках саміту Ради ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Водночас лідери ЄС заявили, що Росія несе відповідальність за величезні збитки, завдані її агресивною війною проти України.

"Необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами в питанні щодо того, як будь-які надзвичайні доходи приватних організацій, отримані безпосередньо від російських заморожених активів, можуть бути спрямовані на підтримку України, її відновлення та реконструкцію, відповідно до застосовних договірних зобов'язань та норм ЄС і міжнародного права", - ідеться в повідомленні.

Водночас Європейська Рада закликала Високого представника та Єврокомісію прискорити роботу з метою подання пропозицій.

Конфіскація російських активів

Україна разом із партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи РФ зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього було створено реєстр збитків, він має запрацювати наступного року.

Видання Bloomberg раніше повідомляло, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

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