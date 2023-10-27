Опубликованы итоги саммита Совета ЕС: что говорят лидеры об Украине

Европейский союз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется.

Об этом говорится в итогах саммита Совета ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В то же время лидеры ЕС заявили, что Россия несет ответственность за огромный ущерб, причиненный ее агрессивной войной против Украины.

"Необходим решительный прогресс в координации с партнерами в вопросе о том, как любые чрезвычайные доходы частных организаций, полученные непосредственно от российских замороженных активов, могут быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию, в соответствии с применимыми договорными обязательствами и нормами ЕС и международного права", - говорится в сообщении.

При этом Европейский Совет призывал Высокого представителя и Еврокомиссию ускорить работу с целью представления предложений.

Конфискация российских активов

Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Издание Bloomberg ранее сообщало, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

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