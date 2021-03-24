Опубликована Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

Стратегия состоит из преамбулы и 97 пунктов, которые разбиты на общие положения, руководящие принципы, приоритетные направления и так далее.

В частности, в документе говорится о том, что оккупированные Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Украины, о приоритетности дипломатического пути завершения конфликта, а также о том, что реинтеграция будет проходить с учетом стратегического курса на вступление в НАТО и Евросоюз.

Кроме того, согласно Стратегии, Украина настаивает на демилитаризации и денуклеаризации Крымского полуострова и уделяет особое внимание созданию международной платформы, целью которой является полное освобождение Крыма от Российской Федерации.

Фото: Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма