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Опубліковано Стратегію деокупації та реінтеграції Криму

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 24 березня, президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Вона передбачає, зокрема, створення Кримської платформи.

Повний текст документу опубліковано на сайті президента.

Стратегія складається з преамбули та 97 пунктів, які розбито на загальні положення, керівні принципи, пріоритетні напрями і так далі.

Зокрема, в документі йдеться про те, що окуповані Крим і Севастополь є невід'ємними частинами України, про пріоритетність дипломатичного шляху завершення конфлікту, а також про те, що реінтеграція буде проходити з урахуванням стратегічного курсу на вступ до НАТО і Євросоюзу.

Крім того, згідно Стратегії, Україна наполягає на демілітаризації і денуклеаризації Кримського півострова і приділяє особливу увагу створенню міжнародної платформи, метою якої є повне звільнення Криму від Російської Федерації.

Фото: Стратегія деокупації та реінтеграції Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям в Криму заборонили володіти землею в більшості районів півострова - прибережних і прилеглих до материкової Україні.

Також стало відомо, що Україна завела справу на 23 артистів з РФ, які виступали на відкритті Керченського мосту.

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