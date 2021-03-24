Опубліковано Стратегію деокупації та реінтеграції Криму

Стратегія складається з преамбули та 97 пунктів, які розбито на загальні положення, керівні принципи, пріоритетні напрями і так далі.

Зокрема, в документі йдеться про те, що окуповані Крим і Севастополь є невід'ємними частинами України, про пріоритетність дипломатичного шляху завершення конфлікту, а також про те, що реінтеграція буде проходити з урахуванням стратегічного курсу на вступ до НАТО і Євросоюзу.

Крім того, згідно Стратегії, Україна наполягає на демілітаризації і денуклеаризації Кримського півострова і приділяє особливу увагу створенню міжнародної платформи, метою якої є повне звільнення Криму від Російської Федерації.

Фото: Стратегія деокупації та реінтеграції Криму