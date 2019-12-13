Опубликован закон об отнесении лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

Опубликован закон "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, передвигающихся в креслах колесных". Документ обнародован в издании "Голос Украины".

Он вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования, и будет введен в действие спустя полгода.

В настоящее время люди в креслах колесных с двигателем не являются участниками дорожного движения, поэтому фактически лишены права на безопасное движение.

В частности, документ дополняет закон "О дорожном движении" статьей 19-1, в которой предусмотрены основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных.

Основные права и обязанности таких лиц

Так, законом определены основные права и обязанности лиц, которые движутся в колесных креслах. Такие лица имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Лица, которые двигаются в креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. Во время движения они должны выполнять Правила дорожного движения относительно обязанностей пешеходов.

Указано, что такие лица должны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе, поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине. Во время движения они должны выполнять ПДД об обязанностях велосипедистов.

Лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

Колесные кресла должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.

Напомним, 12 декабря проект закона подписал президент Владимир Зеленский.

Так, 3 декабря Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7486 "О внесении изменений в закон "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных". Тогда за документ проголосовали 350 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2018 году парламент 8 созыва одобрил за основу в первом чтении законопроект №7486 "О внесении изменений в закон "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных". За него проголосовали 252 нардепа.