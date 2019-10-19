Опубликован закон об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В воскресенье закон вступит в силу

Закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" опубликован в издании "Голос Украины" в субботу, 19 октября. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Таким образом, отменен соответствующий закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Документом также вносятся изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, устанавливается, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 1 раздела II документа, который вводится в действие одновременно с введением в действие Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 октября данный проект закона подписал президент Владимир Зеленский, а 9 октября проект одобрил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Верховная рада Украины 2 октября приняла во втором чтении соответствующий законопроект №1054-1, за документ проголосовали 250 нардепов. А 13 сентября Рада приняла его за основу.