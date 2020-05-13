Опубликован закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов

Опубликован закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов". Об этом свидетельствует публикация документа в издании "Голос Украины".

Документом усматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В частности, из КоАП исключены такие нормы:

пункт 21 части первой статьи 24 (виды административных взысканий);

часть вторую статьи 27 (штраф), согласно которой штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им баллов, предусмотренных статьей 27-1 настоящего Кодекса;

статью 271 (Штрафные баллы)

в абзаце втором части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) исключаются слова "или 50 штрафных баллов".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов".

Как писало РБК-Украина, парламент ранее поддержал законопроект №2809, за документ проголосовали 302 парламентария.