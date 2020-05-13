Опубликован закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов

Из Кодекса об административных правонарушениях исключили соответствующую норму
Опубликован закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов". Об этом свидетельствует публикация документа в издании "Голос Украины".
Документом усматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
В частности, из КоАП исключены такие нормы:
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов".
Как писало РБК-Украина, парламент ранее поддержал законопроект №2809, за документ проголосовали 302 парламентария.