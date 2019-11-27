Опубликован закон об оперативно-розыскных подразделениях Госпогранслужбы

Законопроект №2161 "О внесении изменений в закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" по усовершенствованию деятельности Государственной пограничной службы Украины" в среду, 27 ноября, был опубликован в "Голосе Украины". Документ вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, документом совершенствуется деятельность Госпогранслужбы в части осуществления оперативно-розыскной деятельности подразделениями обеспечения собственной безопасности, обеспечение внутренней безопасности, оперативного документирования, оперативно-розыскными и т. п.

На данный момент оперативно-розыскные подразделения действуют лишь в составе Администрации ГПСУ и ее региональных управлений, а в органах пограничной службы, которые непосредственно выполняют задачи по охране государственной границы, такие подразделения отсутствуют.

"Учитывая то, что органы Государственной пограничной службы Украины не имеют в своем штате оперативно-розыскные подразделения, они охраняют вверенный им участок государственной границы Украины без учета сил и средств оперативно-розыскных подразделений. Указанное существенно ухудшает способность Государственной пограничной службы адекватно реагировать на криминогенную обстановку в приграничье, противодействовать криминальным правонарушениям, совершаемых на государственной границе", - подчеркивалось в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, законопроект об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ был принят парламентом за основу в первом чтении 17 октября 2019 года. Данный документ поддержали 264 депутата Верховной рады. А 12 ноября парламент одобрил проект закона во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, 15 ноября проект закона одобрил глава ВР Дмитрий Разумков и передал на подпись главе государства. Согласно данным на сайте парламента, президент Владимир Зеленский подписал закон 25 ноября.