Опубліковано закон "Про національну безпеку"

Закон про нацбезпеку починає діяти з наступного дня після його опублікування, тобто 8 липня

У парламентській газеті "Голос України" сьогодні, 7 липня 2018 року, опубліковано закон України "Про національну безпеку". Про це також вказано на сайті "Голосу України".

Зазначимо, що закон починає діяти з наступного дня після його опублікування, тобто у неділю, 8 липня.

Цим законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони.

Також законом про нацбезпеку визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони.

У законі визначено фундаментальні інтереси України - це інтеграція в європейський простір (політичний, економічний, правовий і простір безпеки), зокрема вступ до Євросоюзу, членство в НАТО і розвиток рівноправних взаємин з іншими країнами світу.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки привітали ухвалення нового закону України "Про національну безпеку", прийнятий верховною Радою 21 червня і підписаний президентом Петром Порошенко 5 липня. Як заявила представник Державного департаменту США Хізер Ноєрт, закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для розширення взаємодії НАТО у збройних силах України.