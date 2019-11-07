Опубликован закон о классификации радиоактивных отходов

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Закон вступит в силу через 2 года со дня опубликования

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" в четверг, 7 ноября, был опубликован. Документ обнародовали в издании "Голос Украины".

Законом вводится система классификации радиоактивных отходов, что будет способствовать улучшению обращения с радиоактивными отходами в Украине. Классификация соответствует принятым международным стандартам безопасности и основывается на долгосрочной безопасности окончательного захоронения радиоактивных отходов.

Согласно документу, радиоактивные отходы подразделяются на следующие классы:

очень низкоактивные;

низкоактивные;

среднеактивные;

высокоактивные.

Отнесение радиоактивных отходов к соответствующему классу определяется согласно нормам и правилам по ядерной и радиационной безопасности.

Законом предусмотрено, что хранение и захоронение радиоактивных отходов разрешается только в специально предназначенных для этого хранилищах соответствующего типа, а именно: поверхностном хранилище, приповерхностном хранилище, хранилище для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах, геологическом хранилище. Тип хранилища для захоронения радиоактивных отходов определяется в соответствии с классом радиоактивных отходов.

"Экономический эффект от внедрения усовершенствованной классификации будет существенным: в 10 раз будет дешевле похоронить все РАО в Украине, при этом уровень безопасности человека и окружающей среды не снизится и будет соответствовать международно признанным нормам", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Подчеркнем, закон вступит в силу через два года со дня его опубликования.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 ноября законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский. Так, 23 октября проект одобрил спикер парламента Дмитрий Разумков.

В частности, 17 октября Рада приняла данный законопроект во втором чтении, за него проголосовали 288 депутатов ВР.

Напомним, 17 апреля 2018-го парламент 8 созыва поддержал за основу в первом чтении законопроект №6089 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами". После нескольких неудачных попыток за законопроект проголосовали 229 парламентариев.