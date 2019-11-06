Опубликован закон об институте экономического оператора

Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов" в среду, 6 ноября, был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, в соответствии со статьей 84 Соглашения о Украины с ЕС, украинское таможенное законодательство должно постепенно приближаться к таможенному законодательству Евросоюза на основе принципа наилучших усилий, при этом, одним из этапов адаптации является введение в Украине института АЭО, аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

Законом предусмотрено введение действенного механизма института АЭО аналогичного тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания, что предусмотрено статьей 80 Соглашения и является одним из основных базисов таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС.

При этом ожидается, что будущее признание статуса национальных АЭО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЭО в формировании так называемых безопасных цепей поставки товаров и повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

Напомним, согласно информации на сайте Верховной рады, президент Владимир Зеленский подписал данный проект закона 4 ноября. При этом глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал документ 18 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент одобрил соответствующий проект закона №1048 во втором чтении 2 октября. А 12 сентября парламент принял документ за основу.

Стоит отметить, в конце февраля Рада 8 созыва одобрила за основу в первом чтении законопроект об уполномоченном экономическом операторе. Однако проект так и не был рассмотрен во втором чтении.