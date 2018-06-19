Опубліковано закон про дипломатичну службу

Закон набуде чинності через півроку після опублікування

У виданні "Голос України" у вівторок, 19 червня, опублікований закон "Про дипломатичну службу". Згідно з перехідними положеннями документа, він набуде чинності через шість місяців після дня опублікування.

Відзначимо, що при цьому пункт 5 розділу перехідних положень набрав чинності з дня опублікування. Так, пункт п'ятий говорить, що Кабінету міністрів у шестимісячний строк з дня опублікування закону доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність з документом і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до закону про дипслужбу.

Нагадаємо, 7 червня 2018 року Верховна рада України (ВРУ) схвалила раніше ветований главою держави законопроект №7322 "Про дипломатичну службу" з пропозиціями президента України Петра Порошенка. Президент підписав закон про дипломатичну службу 15 червня.