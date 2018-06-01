Опубліковано указ щодо зміцнення держстатусу української мови

Серед таких заходів - покращення якості викладання державної мови в закладах освіти

Опубліковано указ президента №156/2018 "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України". Документ розміщений на сайті голови держави.

Зокрема, документом передбачаються такі заходи для зміцнення держстатусу української мови:

зміцнення держстатусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту та розвитку;

забезпечення додержання посадовими і службовими особами органів держвлади та органів місцевого самоврядування вимог закону щодо обов'язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов'язків, недопущення її дискримінації;

розвитку національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння вивченню української мови іноземцями, розробці дистанційних та онлайн-курсів з вивчення української мови, запровадження в установленому порядку сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України;

забезпечення підтримки та популяризації української мови за кордоном.

Також серед заходів - покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі, забезпечення доступу глядачів до кращих творів європейської та світової кінематографії, зокрема стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу; проведення конкурсів на створення інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції для дітей; запровадження освітніх теле- та радіопрограм, відкритих електронних курсів з української історії та культури; подальша підтримка книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг українською мовою, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України;

Документом також визначаються такі заходи: заохочення молоді до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проектів; створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані ЗМІ (пресу), рекламу, розширення україномовного інформаційного простору, у тому числі за кордоном; розвитку комп'ютерного забезпечення українською мовою, зокрема відповідного програмного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким бажаючі отримати громадянство України повинні будуть складати іспит на знання української мови.