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Опубликован свежий рейтинг политических партий

Новости » Политика     04.02.2020 - 12:49
Опубликован свежий рейтинг политических партий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Слуга народа" сохраняет лидерство в рейтинге партий

Политическая партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий с показателем 42,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Сообщается, что рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа": 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%. Поддержка других партий - ниже 4%. Тех, кто не определился - около 16%.

Опубликован свежий рейтинг политических партий

Фото: инфографика группы "Рейтинг" (ratinggroup.ua)

Напомним, в конце ноября 2019 года "Слугу народа" поддерживали почти 44,8% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, если бы они прошли осенью. Кроме того, 12,7% поддерживали партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,6% - партию "Европейская солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос".

По данным опроса "Рейтинга", лидером по доверию среди политиков остается президент Украины Владимира Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%. Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

В "Слуге народа" планируют внести изменения в проведении местных выборов
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