Опубликован список меценатов, помогающих врачам бороться с эпидемией

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В список журналистов вошли 14 меценатов, помогающих в борьбе с коронавирусом

В список меценатов, которые активно обеспечивают опорные больницы необходимым для борьбы с распространением коронавируса в Украине, вошли 14 бизнесменов. Об этом свидетельствует данные, подготовленные журналистами, передает РБК-Украина.

Так, в список вошли олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Столар, пятый президент Украины Петр Порошенко, бизнесмены Александр Ярославский, Константин Жеваго, Юрий Косюк и др.

Как писало РБК-Украина, Ринат Ахметов заявил о готовности потратить 300 млн гривен на борьбу с эпидемией. В частности, его фонд объявил о закупке анализатора проб в комплекте с тест-картриджами для медицинских учреждений Мариуполя.

Кроме того, бизнесмен передал Минздраву две партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кислородные концентраторы, одноразовые костюмы биозащиты, защитные маски и очки. Планируется закупить еще 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Виктор Пинчук пообещал через свои благотворительные организации передать больницам страны 10 аппаратов ИВЛ на 460 тыс. долларов. По одному аппарату получат больницы в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областях, три аппарата – больницы в Киеве. А принадлежащие Пинчуку компания "Интерпайп" и группа EastOne выделили 2 млн долларов на закупку экспресс-тестов на коронавирус.

Петр Порошенко через свой фонд профинансировал восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской городской клинической больницы скорой помощи. Фонд также закупил реанимационные комплекты, которые в ближайшее время отправят в областные центры. Корпорация Roshen сообщила о закупке 10 тыс. комплектов костюмов индивидуальной защиты медработников.

Бизнесмен Александр Ярославский возглавил антикризисный штаб, который сосредоточился на противодействии распространению коронавируса в Харькове. Он сообщил, что его друг, владелец компании Alibaba Джек Ма, выделил Украине 1 миллион тест-систем. Правда, пока что президентский самолет, который летал за ними в Китай, привез всего лишь 250 тестов.

Вадим Столар одним из первых начал системно помогать столичной медицине. Нардеп создал соответствующий благотворительный фонд, от имени которого осуществляет закупки и обеспечение докторов "на передовой".

Сообщалось, что на сегодня нардеп передал в Александровскую клиническую больницу, Киевскую клиническую больницу №4, Киевскую городскую клиническую больницу №9 и Киевскую городскую детскую клиническую инфекционную больницу более 4700 костюмов биозащиты, более 2250 респираторов, 2000 медицинских масок, 5000 перчаток, 6000 бахил, 30 тыс. вакуумных пробирок для исследования крови, 10 тыс. иголок для тех же исследований, 10 тыс. одноразовых холдеров для пробирок, а также системы для уборки, расходники к ним и медпрепараты.

Также усилиями Столара были организованы пять маршрутов для перевозки врачей столичных опорных больниц, список которых постоянно расширяется. В ближайших планах - создание модульных госпиталей, переоборудование и оснащение существующих больниц.

Напомним, 26 марта в Министерстве здравоохранения создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

Минздрав утром обнародовал данные, согласно которым в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в министерство поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.