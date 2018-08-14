Опубликован рейтинг наиболее комфортных городов по версии The Economist

Киев по итогам года поднялся на 118 место в рейтинге комфортных городов мира

Британский еженедельник The Economist обнародовал рейтинг наиболее комфортных городов мира. Рейтинг Global Liveability Index 2018 опубликован на сайте журнала.

Согласно новому рейтингу, наиболее комфортным городом для проживания является Вена. На втором месте расположился австралийский Мельбурн, на третьем - Осака. В первую пятерку также попали канадский Калгари и австралийский Сидней. Топ-10 замыкают Ванкувер, Токио, Торонто, Копенгаген и Аделаида.

Отметим, всего в рейтинге The Economist представлены 140 городов. Наихудшим в плане комфорта признан Дамаск. Антирекордсменами также являются Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи ( Пакистан).

Отметим, Киев в рейтинге Global Liveability Index 2018 занял 118 место, поднявшись на 13 мест по сравнению с прошлым годом.

"В течение последнего года Киев значительно улучшил свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности. Даже несмотря на конфликт на Донбассе", - отметили в The Economist.

В то же время, столица Украина остается в антирейтинге по падению уровня комфорта. В частности, за последние пять лет этот показатель упал на 12,6%.

Напомним, в конце июня РБК-Украина сообщало, что в рейтинге безопасности стран мира Украина поднялась на две позиции - на 152 место из 163.

Отметим, согласно рейтингу журнала "Фокус", самым комфортным городом в Украине признан Харьков.