Опубліковано рейтинг найбільш комфортних міст за версією The Economist

Київ за підсумками року піднявся на 118 місце в рейтингу найкомфортніших міст світу

Британський тижневик The Economist оприлюднив рейтинг найбільш комфортних міст світу. Рейтинг Global Liveability Index 2018 опубліковано на сайті журналу.

Згідно з новим рейтингом, найбільш комфортним містом для проживання є Відень. На другому місці розташувався австралійський Мельбурн, на третьому - Осака. До першої п'ятірки також потрапили канадський Калгарі і австралійський Сідней. Топ-10 замикають Ванкувер, Токіо, Торонто, Копенгаген і Аделаїда.

Зазначимо, всього в рейтингу The Economist представлені 140 міст. Найгіршим в плані комфорту визнаний Дамаск. Антирекордсменами також є Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія) і Карачі ( Пакистан).

Зазначимо, Київ у рейтингу Global Liveability Index 2018 зайняв 118 місце, піднявшись на 13 місць порівняно з минулим роком.

"Протягом останнього року Київ значно покращив свої позиції за рахунок економічного зростання і відносної політичної стабільності. Навіть незважаючи на конфлікт на Донбасі", - зазначили в The Economist.

У той же час, столиця Україна залишається в антирейтингу по падінню рівня комфорту. Зокрема, за останні п'ять років цей показник впав на 12,6%.

Нагадаємо, в кінці червня РБК-Україна повідомляло, що в рейтингу безпеки країн світу Україна піднялася на дві позиції - на 152 місце з 163.

Зазначимо, згідно рейтингу журналу "Фокус", найкомфортнішим містом в Україні визнано Харків.