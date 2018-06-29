В рейтинге безопасности стран мира Украина поднялась на две позиции, - исследование

Украина в рейтинге на две ступеньки выше России

Украина заняла 152 место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира. Рейтинг Global Peace Index 2018 был составлен организацией Institute for Economics and Peace.

Указанный рейтинг публикуется 12-й год подряд. Специалисты проанализировали 163 независимых государства в соответствии с уровнем покоя на этих территориях. Так, в отчете отмечается, что рейтинг охватывает 99,7% населения стран мира и основан на 23 качественных и количественных показателях из авторитетных источников.

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Отмечается, что для составления рейтинга были проанализированы три составляющие: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов, а также степень милитаризации общества. Кроме того, специалистами были изучены такие факторы в странах, как уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность, количество заключенных, а также количество убийств.

Украина в рейтинге на 152 месте. В то же время с 2017 года страна поднялась на две позиции, покинув десятку самых опасных. Уровень мира в Украине - "очень низкий", что является плохим показателем. Россия попала в десятку самых опасных стран мира, потеряв по сравнению с 2017 годом три позиции: следовательно, среди 163 стран мира Россия заняла 154 место.

Также указано, что в 2018 году 92 страны показали ухудшение показателей мира одновременно 71 страна - улучшение. Согласно данным рейтинга, в мире сформировались 4 самых мирных региона - Европа, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Южная Америка. В то же время опасными остаются Африка, Ближний и Средний Восток, а также Россия и Китай.

Подчеркивается, что самой опасной страной на планете является Сирия, которая сохранила свою позицию по сравнению с прошлым годом. Также в 10-ку самых опасных попали Афганистан, Южный Судан, Ирак, Сомали, Йемен, Ливия, Демократическая республика Конго и Центрально-Африканская республика, а самой безопасной страной мира в 2018 году стала Исландия, где криминогенная ситуация находится на минимальном уровне - 1,8 убийств на 100 тысяч человек.

При этом второе место заняла Новая Зеландия, а на третьей позиции - Австрия. Также в 10-ку самых мирных государств вошли Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия.

Соединенные Штаты в рейтинге занимают 121 место со "средним" уровнем мира. В то же время США поднялись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины самым комфортным городом в Украине признан Харьков.