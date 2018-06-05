Опубликован рейтинг лучших университетов Украины 2018 года

Большинство вузов улучшает показатели по всем направлениям своей деятельности

В Украине лучшими учреждениями высшего образования признаны Киевский политехнический институт имени И. Сикорского и Киевский национальный университет имени Т. Шевченко. Об этом свидетельствует рейтинг Топ-200 Украина-2018.

Так, в КПИ и КНУ близкие показатели деятельности по международным и национальным критериям. Поэтому им присудили первое место.

"Оба лидера проводят активную работу по всем направлениям их деятельности. Высокая востребованность выпускников этих университетов на рынке труда, как в Украине, так и за рубежом, отражает с одной стороны высокое качество фундаментальной подготовки студентов, постоянное внедрение новых инновационных технологий в образовательный процесс и научные исследования, с другой - тесное взаимодействие с соответствующими секторами экономики и общества", - говорится в сообщении.

Также в пятерку лидеров попали: Харьковский национальный университет имени В. Каразина, Сумской государственный университет и Львовский национальный университет имени И. Франко.

Отмечается, что в целом подавляющее большинство украинских университетов улучшает показатели по всем направлениям своей деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата.