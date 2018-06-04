Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата

Абитуриенты из Крыма и Донбасса будут поступать по упрощенной процедуре, сдав экзамены

В Украине в понедельник, 4 июня, начали работать более 70 образовательных центров, через которые абитуриенты с оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы по упрощенной системе. В частности, они могут сделать это без ВНО, аттестата и паспорта, говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины (МОН).

Отмечается, что открыто 35 центров "Крым-Украина" и 37 - "Донбасс-Украина".

"Упрощенная процедура заключается в том, что абитуриентам из Крыма и Донбасса, которые обратятся в центры, не нужно сдавать ВНО. Зато им надо пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам - украинский язык, история Украины, а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс. Вступить можно без паспорта и украинского аттестата", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что в прошлом году через образовательные центры для переселенцев в украинские вузы поступило 1550 абитуриентов с оккупированных территорий.

"В среднем процедура вступления длится около 3-4 дней. В основном на это время вузы обеспечивают поступающих общежитиями и вообще стараются идти им на встречу и создавать максимально комфортные условия", - добавили в МОН.

Напомним, ранее сообщалось, что фамилии абитуриентам из оккупированных Крыма и Донбасса, которые будут подавать документы на поступление в государственные учреждения высшего образования Украины, будут зашифрованы в приказах о зачислении поступающих.