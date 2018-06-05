Опубліковано рейтинг кращих університетів України 2018 року

Більшість вузів покращує показники по всіх напрямках своєї діяльності

В Україні кращими закладами вищої освіти визнані Київський політехнічний інститут імені В. Сікорського та Київський національний університет імені Т. Шевченка. Про це свідчить рейтинг Топ-200 Україна-2018.

Так, в КПІ і КНУ близькі показники діяльності за міжнародним і національним критеріям. Тому їм присудили перше місце.

"Обидва лідери проводять активну роботу по всіх напрямках їх діяльності. Висока затребуваність випускників цих університетів на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном, відображає з одного боку висока якість фундаментальної підготовки студентів, постійне впровадження нових інноваційних технологій в освітній процес та наукові дослідження, з іншого - тісна взаємодія з відповідними секторами економіки і суспільства", - йдеться в повідомленні

Також у п'ятірку лідерів потрапили: Харківський національний університет імені В. Каразіна, Сумський державний університет та Львівський національний університет імені І. Франка.

Наголошується, що в цілому переважна більшість українських університетів покращує показники по всіх напрямках своєї діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що абітурієнти з Криму і Донбасу можуть надходити в українські вузи без ЗНО, паспорта та атестата.